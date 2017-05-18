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В Кузбассе обнаружили 45 незаконных свалок мусора

С начала 2017 года органы прокуратуры Кемеровской области при участии властей и общественных организаций обнаружили 45 несанкционированных свалок.

- В 2015-2016 годах по требованию прокурора суды вынесли 31 решение о ликвидации органами самоуправления несанкционированных свалок. В 2017 году выявлено 45 таких свалок, приняты меры для их ликвидации. Устранение нарушений находится на контроле, — сообщил заместитель прокурора Андрей Тимошичев на форуме региональной прокуратуры по вопросам охраны окружающей среды и природопользования.

26 выявленных свалок уже ликвидировали.

Но вопрос ликвидации свалок – это лишь устранение последствий нарушения закона. Необходимо искоренить их причину. А она, главным образом, заключается в неразвитости производства по утилизации мусора (98,5 % ТКО захораниваются) и отсутствии в достаточном количестве санкционированных полигонов.

 

Экология
kuzbassnews.ru
18/05/2017
Экология
Новости Кузбасса

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