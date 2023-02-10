Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе общество использовало пестицид, не разрешенный к применению на территории Российской Федерации.

Одним из видов контрольно-надзорной деятельности отдела государственного  земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу является надзор за соблюдением обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.  В числе обязательных требований является соблюдение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов  при производстве сельскохозяйственной продукции. Основным документом регламентирующим,  применение пестицидов и агрохимикатов является «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации».

          В ходе контрольно-надзорного мероприятия без взаимодействия с хозяйствующим субъектом, государственным инспектором было установлено, что ООО «Бойлик» использовало пестицид на посевах льна масличного, применение которого не разрешено на территории Российской Федерации.

     В конце января 2023 года юридическому лицу объявлено предостережение о  недопустимости нарушения обязательных требований.

Общество
kuzbassnews.ru
10/02/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus