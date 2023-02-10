Одним из видов контрольно-надзорной деятельности отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу является надзор за соблюдением обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. В числе обязательных требований является соблюдение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции. Основным документом регламентирующим, применение пестицидов и агрохимикатов является «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации».

В ходе контрольно-надзорного мероприятия без взаимодействия с хозяйствующим субъектом, государственным инспектором было установлено, что ООО «Бойлик» использовало пестицид на посевах льна масличного, применение которого не разрешено на территории Российской Федерации.

В конце января 2023 года юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.