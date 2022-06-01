В Кузбассе обсудили меры повышения качества частных охранных услуг

В Управление Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу состоялось очередное заседание координационного совета по вопросам частной охранной деятельности. В нем приняли участие представители Центра лицензионно-разрешительной работы войск национальной гвардии, налоговой и антимонопольной службы, трудовой инспекции, а также руководители частных охранных организаций и регионального объединения работодателей в сфере охраны и безопасности.

Участники совещания в формате круглого стола обсудили вопросы повышения качества охранных услуг и меры воздействия на недобросовестные организации. Заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии подполковник Константин Вагин отметил, что в отношении ряда частных охранных предприятий приняты меры административного воздействия. Среди них три организации, которые ради победы в тендере на поставку охранных услуг намеренно занижали начальную цену контракта почти на 80%. Такой необоснованный демпинг цен не позволял в полном объеме выполнять договорные обязательства без нарушений трудового и налогового законодательства, а также законодательства в сфере частной охранной деятельности.

Кроме этого, в ходе проведенного анализа инспекторы Росгвардии установили факт осуществления охраны незначительными силами и средствами превосходящее количество объектов. Это обстоятельство ставит под сомнение надлежащий уровень безопасности на охраняемых объектах, в том числе социально важных.

В ходе совещания руководители ЧОО предупреждены о проведении проверочных мероприятий, в ходе которых инспекторы Росгвардии дадут оценку качественного реагирования работников ЧОП на тревожные сигналы. В случае выявления фактов неэффективности, по причине нехватки сил и средств, стражи правопорядка намерены уведомлять заказчика охранных услуг об угрозах преступного посягательства на их объекты из-за ненадлежащего уровня частной охраны.

В свою очередь начальник ЦЛРР регионального управления Росгвардии полковник Елена Муздукова подчеркнула особую роль ЧОО для единой системы безопасности граждан. Елена Сергеевна поблагодарила приглашенных руководителей за вклад в обеспечении общественного порядка и безопасности. Отличившиеся представители ЧОО были награждены благодарственными письмами начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

По итогам заседания принято решение продолжить совместную работу по совершенствованию деятельности охранных услуг.