В Кузбассе объявлен старт масштабной профилактической операции

С понедельника в городах и поселках Кемеровской области проходит III этап масштабной профилактической операции Росгвардии «Безопасный дом, подъезд, квартира». В мероприятиях задействовано более 400 сотрудников вневедомственной охраны силового ведомства. Главная цель операции – пресечение квартирных краж, уличных грабежей и разбойных нападений в подъездах многоквартирных домов, предотвращение других имущественных преступлений.

В течение недели стражи правопорядка посетят по месту жительства более 6 000 человек и проведут свыше 100 встреч с трудовыми коллективами Кузбасса. Росгвардейцы расскажут гражданам о правилах личной и имущественной безопасности, предостерегут жильцов многоквартирных домов, чтобы не оставляли без присмотра в подъезде личные вещи, напомнят не забывать перед уходом из дома закрывать окна и двери.

Росгвардия обращает внимание, что квартирные кражи в настоящее время остаются одним из распространенных видов преступлений. Чаще всего это происходит, когда злоумышленникам точно известно, что хозяев нет дома. Поэтому гражданам рекомендовано предпринять дополнительные меры по защите своего имущества. Так, по возможности не распространять в открытом доступе посредством социальных сетей информации о своем отсутствии в городе, устанавливать надежные входные двери и дверные замки. Самым надежным способом обезопасить себя и свое имущество является установка охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, которые примут все меры по защите имущества граждан.

Кроме профилактических бесед с населением росгвардейцы в ходе операции проведут практические занятия по задержанию условных преступников.

«В ходе таких тренировок сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии отрабатывают порядок действий при задержании квартирных воров и поиска разыскиваемых граждан, - рассказал заместитель начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Кузбассу полковник Дмитрий Скоморохов. – Руководство Росгвардии уделяет большое внимание подготовке личного состава и подбору кадров. Безопасность граждан также во многом зависит от личных качеств сотрудника, готового защитить ближнего вопреки опасности. Именно сейчас в подразделениях вневедомственной охраны объявлен набор на службу и любой, кто чувствует в себе это призвание, может попробовать свои силы».

Фото: Росгвардия