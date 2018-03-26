В Кузбассе объявлен трехждевный траур в связи с трагедией в ТРЦ в Кемерово

27, 28, 29 марта в Кемеровской области объявлены днями траура, связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня», унесшим жизни людей.
Всего на данный момент подтверждена гибель 64 человек.
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