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В Кузбассе объявлен трехждевный траур в связи с трагедией в ТРЦ в Кемерово

27, 28, 29 марта в Кемеровской области объявлены днями траура, связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня», унесшим жизни людей.

Всего на данный момент подтверждена гибель 64 человек.

 

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kuzbassnews.ru
26/03/2018
Общество
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