В Кузбассе объявлен трехждевный траур в связи с трагедией в ТРЦ в Кемерово

На тушение пожара в Кемерово уйдет еще не менее 5 часов Не менее пяти-шести часов займет тушение пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в...

Глава МЧС опроверг сообщения о сотнях погибших на пожаре в Кемерово Опознаны 17 погибших, уточняет «Интерфакс». По факту пожара возбуждено уголовное дело по трем...

Один человек погиб при столкновении двух фур в Кузбассе В воскресенье, 25 марта, в 19:30 на трассе Р-255 «Сибирь» на участке «Новосибирск-Кемерово-Иркутск...