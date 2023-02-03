Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе объявлено предостережение обществу, осуществляющему деятельность без лицензии.

    В январе 2023 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу (далее Управление) проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом - выездное обследование в отношении ООО «Хаскилэнд», по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский район, с. Елыкаево, ул. Игарская, 3, осуществляющего деятельность по использованию животных в культурно-зрелищных целях.

    По результатам мероприятия Управлением установлено нарушение Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», выразившееся в использовании животных в культурно-зрелищных целях на постоянной основе,  за плату,  без получения соответствующей лицензии. Учитывая наличие признаков нарушений обязательных требований, предъявляемых к виду осуществляемой деятельности, Управлением Россельхознадзора ООО «Хаскилэнд» объявлено предостережение.

Управление разъясняет хозяйствующим субъектам, что с  1 января 2022 года осуществление деятельности с использованием животных в культурно-зрелищных целях без лицензии не допускается.

Общество
kuzbassnews.ru
03/02/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus