В январе 2023 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу (далее Управление) проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом - выездное обследование в отношении ООО «Хаскилэнд», по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский район, с. Елыкаево, ул. Игарская, 3, осуществляющего деятельность по использованию животных в культурно-зрелищных целях.

По результатам мероприятия Управлением установлено нарушение Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», выразившееся в использовании животных в культурно-зрелищных целях на постоянной основе, за плату, без получения соответствующей лицензии. Учитывая наличие признаков нарушений обязательных требований, предъявляемых к виду осуществляемой деятельности, Управлением Россельхознадзора ООО «Хаскилэнд» объявлено предостережение.

Управление разъясняет хозяйствующим субъектам, что с 1 января 2022 года осуществление деятельности с использованием животных в культурно-зрелищных целях без лицензии не допускается.