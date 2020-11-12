В Кузбассе оцифровывают древние петроглифы «Томской Писаницы»

Кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница» приступил к созданию 3D-модели уникального памятника первобытного наскального искусства. Работы ведутся совместно с Институтом цифры Кемеровского государственного университета.

«3D-модель можно будет использовать для более глубокого изучения памятника. Кроме того, с ее помощью посетители музея-заповедника смогут впервые рассмотреть наскальные изображения, расположенные в труднодоступных местах по берегам Томи. В итоге технологии будущего помогут нам больше узнать о нашем прошлом», — отметил директор музея-заповедника «Томская Писаница» Алексей Стоянов.

Сначала специалисты сделают панорамную фотосъемку и лазерное сканирование объектов. Для этого используются беспилотные летательные аппараты и цифровой 3D-сканер. Предстоит зафиксировать более 300 петроглифов, нанесенных на скалы около 4 тысяч лет назад.

Затем снимки обработают с помощью специальной программы. На основе полученных изображений будет создана цифровая копия уникального памятника наскального искусства бронзового века. Посетили музея смогут увидеть круговую панораму с координатами каждого рисунка, а также получить информацию об истории и культуре народов Евразии, проживавших на этих землях несколько тысячелетий назад. В перспективе — создание виртуального медиагида, чтобы любой желающий на смартфоне или планшете смог посмотреть, как выглядела скала во II веке до н.э.