Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе оцифровывают древние петроглифы «Томской Писаницы»

Кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница» приступил к созданию 3D-модели уникального памятника первобытного наскального искусства. Работы ведутся совместно с Институтом цифры Кемеровского государственного университета.

«3D-модель можно будет использовать для более глубокого изучения памятника. Кроме того, с ее помощью посетители музея-заповедника смогут впервые рассмотреть наскальные изображения, расположенные в труднодоступных местах по берегам Томи. В итоге технологии будущего помогут нам больше узнать о нашем прошлом», — отметил директор музея-заповедника «Томская Писаница» Алексей Стоянов.

Сначала специалисты сделают панорамную фотосъемку и лазерное сканирование объектов. Для этого используются беспилотные летательные аппараты и цифровой 3D-сканер. Предстоит зафиксировать более 300 петроглифов, нанесенных на скалы около 4 тысяч лет назад.

Затем снимки обработают с помощью специальной программы. На основе полученных изображений будет создана цифровая копия уникального памятника наскального искусства бронзового века. Посетили музея смогут увидеть круговую панораму с координатами каждого рисунка, а также получить информацию об истории и культуре народов Евразии, проживавших на этих землях несколько тысячелетий назад. В перспективе — создание виртуального медиагида, чтобы любой желающий на смартфоне или планшете смог посмотреть, как выглядела скала во II веке до н.э.

Культура
Общество
Топ
Яшкино
kuzbassnews.ru
12/11/2020
Культура
Общество
Топ
Яшкино
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове на сутки ограничат подачу отопления
Как сообщили в официальном Telegram-канале СГК Кузбасса, сегодня в 10:00 будет остановлена насосная...
Власти бесплатно отдадут вузу кемеровский ботанический сад стоимостью 330 млн рублей
Кемеровская администрация отдаст в безвозмездное пользование ботанический сад, который открылся...
Почему кузбасские врачи бегут из сферы здравоохранения
Чтобы не быть голословными, журналисты ВашГород.ру сделали запрос в минздрав Кузбасса и выяснили,...
Власти Кемеровской области планируют досрочно возобновить очное обучение в школах
Власти Кемеровской области планируют возобновить очное обучение в школах досрочно в связи со...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus