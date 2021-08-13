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В Кузбассе офицер Росгвардии провел для юнгвардейцев исторический урок мужества

В Кемерове офицер специального отряда быстрого реагирования «Символ» провел для воспитанников Росгвардии из «Гвардейской смены» исторический урок мужества.

Заместитель командира СОБР полковник Юрий Сердечный рассказал юнгвардейцам о жизненном пути Феликса Эдмундовича Дзержинского и его роли в строительстве советской промышленности. Также офицер Росгвардии объяснил ребятам причины начала Октябрьской революции и рассказал, что послужило сигналом к началу штурма Зимнего дворца. Так дети совместно со спецназовцем нарисовали свои версии крейсера «Аврора».

В завершении урока школьники исполнили песню «И вновь продолжается бой!» после чего сделали с полковником Сердечным совместное фото на память.

Образование
Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
13/08/2021
Образование
Общество
Кемерово

Новости Кузбасса

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