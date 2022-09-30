В Кузбассе офицер Росгвардии стал почетным гостем торжественного мероприятия в детском доме "Мечта"

В селе Окунево начальник Ленинск - Кузнецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии майор Андрей Рыжих поздравил работников и воспитанников детского дома «Мечта» с 25-летним юбилеем.

По доброй традиции офицер Росгвардии вручил воспитанникам детского дома сладкие гостинцы, собранные сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. Несмотря на то, что детский дом является самым отдаленным среди подшефных организаций, росгвардейцы уже более 10 лет навещают ребят, проводят с ними профилактические беседы, привозят подарки и знакомят со своей службой. Дети, в свою очередь, исполнили для собравшихся гостей, среди которых ветераны боевых действий, сотрудники силовых структур, представители местного самоуправления песни и прочитали стихи.

«Мы не могли оставить детей без внимания в этот праздничный день. С воспитанниками у нас завязались теплые и дружеские отношения, поэтому как они, так и мы всегда с нетерпением ждем встречи», - рассказал начальник Ленинск - Кузнецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии майор Андрей Рыжих.

За многолетнюю дружбу работники детского дома торжественно вручили офицеру Росгвардии благодарственное письмо.

Фото: Росгвардия