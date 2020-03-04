В Кузбассе офицеры СОБР провели памятный матч по хоккею с мячом

В Кемерово состоялась товарищеская встреча по хоккею с мячом между офицерами СОБР «Символ» и командой «Ветеранов Кузбасса». Соперниками спецназа Росгвардии стали бывшие игроки хоккейного клуба «Кузбасс». Товарищеский матч участники посвятили 75‑летию Победы в Великой Отечественной войне и 27-й годовщине со дня образования кемеровского СОБР «Символ».

Поболеть за своих хоккеистов пришли родные и близкие стражей правопорядка. Зрителей ожидал зрелищный матч. Обе команды выступили на максимуме своих возможностей. В результате ожесточенной борьбы победу с незначительным преимуществом одержали опытные хоккеисты «Ветеранов Кузбасса».

Участники товарищеского матча были награждены почетными грамотами начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу, а также памятными кубками.