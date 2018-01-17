В Кузбассе ограничено движение по трассе Р-255 "Сибирь"

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В связи со сложными метеоусловиями на территории Кемеровской области (снег, метель, видимость до 50 метров) c 16 января до 12.00 17 января введено ограничение движения для междугородних пассажирских автобусов на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" в границах региона.
Для устранения последствий снегопада привлечено более 100 единиц дорожной техники, на затяжных подъемах работает более 10 единиц тяжелой техники
Водителям рекомендовано быть крайне осторожными, соблюдать безопасную дистанцию, беречь свою жизнь и не осложнять работу дорожников. По возможности - воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.
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