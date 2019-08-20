В Кузбассе около 28 тысяч бывших шахтеров получают доплату к пенсии

В последнее воскресенье августа в России отмечается День шахтера. Для Кемеровской области этот праздник имеет особое значение. Ведь угольно-добывающая промышленность была и остается одной из ключевых отраслей региональной экономики, с ней связаны судьбы тысяч жителей, от нее зависит энергетическая безопасность Кузбасса.

Люди, занятые на работах по добыче полезных ископаемых в шахтах, а также на их строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» имеют право на досрочную пенсию.

Например, если работа проходила полный рабочий день в подземных условиях, то страховая пенсия по старости назначается мужчинам по достижении 50 лет и женщинам в 45 лет, при наличии льготного стажа соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев и страхового стажа не менее 20 и 15 лет.

Правом на досрочное пенсионное обеспечение при указанных условиях пользуются все рабочие независимо от наименования профессии, занятые полный рабочий день на подземных работах по добыче полезных ископаемых в шахтах, рудниках и приисках, а также в геологоразведке, на строительстве шахт, рудников, приисков и на дренажных шахтах. Досрочная пенсия при указанных условиях назначается также руководителям и специалистам подземных участков, занятым на выполнении указанных работ в подземных условиях.

Также право на досрочное пенсионное обеспечение имеют лица, непосредственно занятые полный рабочий день на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников, независимо от возраста, если они работали на указанных работах не менее 25 лет, а работникам ведущих профессий – горнорабочим очистного забоя, проходчикам, забойщикам на отбойных молотках, машинистам горных выемочных машин, если они проработали на таких работах не менее 20 лет.

Помимо досрочных пенсий горнякам, отработавшим в организациях угольной промышленности, предоставляется право на доплату к пенсии согласно Федеральному закону от 10.05.2010 г. № 84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности». Сумма доплаты устанавливается для каждого получателя индивидуально с учетом его среднемесячного заработка и взносов, уплаченных организациями угольной промышленности, а также продолжительности стажа подземной работы.

Средний размер доплаты к пенсии шахтерам в Кузбассе составляет 3953 рубля 60 копеек. Её получают 27794 бывших горняка.

Обязательным условием получения доплаты к «основной» пенсии является оставление горняком работы, дающей право на доплату. В случае продолжения или возобновления им трудовой деятельности на угледобывающих предприятиях в профессиях, дающих право на установление доплаты, такое право теряется, осуществление доплаты к пенсии приостанавливается.