Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе около полумиллиона женщин-пенсионерок

Страховую пенсию по старости в Кемеровской области получают  473 тыс. женщин, из них 19 тыс. чел оформили ее раньше общеустановленного пенсионного возраста за работу в особых условиях труда.

Есть и долгожители – это люди от 90 лет и старше. В Кемеровской области проживают 6839 долгожителей. Из них в 2019 году 648 уже отметили свое 90-летие и 8 человек отпраздновали 100-летний юбилей.

Среди 90-летних юбиляров 140 - мужчины и 508 человек – женщины. В возрасте 100 лет численное превосходство женщин - 100%: их 8 человек.

Старейшей жительницей Кузбасса является пенсионерка из г. Новокузнецка. Она родилась в 1908 году.

Некоторые долгожители продолжают работать. По данным за февраль 2019 г. самая пожилая из работающих пенсионеров в свой 91 год работает в фельдшерском пункте районной больницы.

Общество
kuzbassnews.ru
06/03/2019
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Ясновидящий Ринат заработал 300 тысяч на кузбасских пенсионерах
В Кузбассе ясновидящий Ринат обманул жителей на 300 тысяч рублей. В отношении 22-летнего жителя...
В Кузбассе прогулка голого мужчины с луком попала на видео
Любопытный инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком. Народные корреспонденты засняли променад...
В Кемерове ночью загорелись две иномарки
В ночь на 5 марта во дворе дома по улице Сибиряков-Гвардейцев загорелись два автомобиля. В МЧС...
Новокузнецкая полиция остановила проституцию в гаражном кооперативе
Взрослых новокузнечанок намерены привлечь к ответственности за занятия проституцией. Женщины...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus