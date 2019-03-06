В Кузбассе около полумиллиона женщин-пенсионерок

Страховую пенсию по старости в Кемеровской области получают 473 тыс. женщин, из них 19 тыс. чел оформили ее раньше общеустановленного пенсионного возраста за работу в особых условиях труда.

Есть и долгожители – это люди от 90 лет и старше. В Кемеровской области проживают 6839 долгожителей. Из них в 2019 году 648 уже отметили свое 90-летие и 8 человек отпраздновали 100-летний юбилей.

Среди 90-летних юбиляров 140 - мужчины и 508 человек – женщины. В возрасте 100 лет численное превосходство женщин - 100%: их 8 человек.

Старейшей жительницей Кузбасса является пенсионерка из г. Новокузнецка. Она родилась в 1908 году.

Некоторые долгожители продолжают работать. По данным за февраль 2019 г. самая пожилая из работающих пенсионеров в свой 91 год работает в фельдшерском пункте районной больницы.