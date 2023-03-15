В Кузбассе опасная для здоровья находка привела 23-летнего жителя Мариинска к уголовной ответственности

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городсвкого суда Кемеровской области, будучи осведомлённым об участке местности, где могут находиться оборудованные неизвестными «сотрудниками» незаконного Интернет-магазина тайники («закладки») с наркотическими средствами, мариинец решил заняться поиском этих тайников…

В начале декабря 2022 года 23-летний житель Мариинска решил употребить наркотики, но не хотел тратить на приобретение запрещённых веществ деньги. При этом он знал предполагаемый участок местности, где можно найти тайники с «закладками» наркотических средств. Днём он пошёл на поиски в лесопосадки, и через некоторое время у бетонного блока действительно нашёл первую «закладку» с наркотическим средством, завёрнутую в изоленту. Развернув найденное, увидел находящийся там пакетик с наркотиком, как он предположил, «соль». Продолжив поиски, у пня нашёл вторую «закладку», которую уже проверять не стал. Дальнейшие поиски наркотических средств результатов не дали, поэтому он пошёл домой. И когда он шёл по лесопосадкам, к нему подъехал автомобиль с сотрудниками полиции. Мариинец сразу же выдал найденные предметы и подробно пояснил, как и при каких обстоятельствах он их приобрёл.

Позже экспертиза покажет, что найденные наркотические средства содержат в своём составе производное вещество N-метилэфедрона, а их общая масса составила 2,097 грамма, что является крупным размером.

Помимо признательных показаний подсудимого, его вина в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере была подтверждена в ходе судебного разбирательства как показаниями свидетелей, так и надлежаще оформленными письменными доказательствами.

При назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности совершённого преступления, конкретные обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимого, а также совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств.

В результате суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 2 года.

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