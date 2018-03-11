В Кузбассе определены 14 лавиноопасных участков

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На территории Кемеровской области определены 14 лавиноопасных участков. Преимущественно они расположены на горных участках железной дороги в Таштагольском и Междуреченском районах.
На всех участках систематически проводится мониторинг снежного покрова. Снежные массы спускаются вниз принудительно: спасатели срезают надувы и направляют их вниз со склонов.
Эти работы продолжатся до окончания зимнего сезона, пока не исчезнет риск самопроизвольного схода снежных масс с горных карнизов.
11/03/2018
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