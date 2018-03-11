В Кузбассе определены 14 лавиноопасных участков

На территории Кемеровской области определены 14 лавиноопасных участков. Преимущественно они расположены на горных участках железной дороги в Таштагольском и Междуреченском районах.

На всех участках систематически проводится мониторинг снежного покрова. Снежные массы спускаются вниз принудительно: спасатели срезают надувы и направляют их вниз со склонов.

Эти работы продолжатся до окончания зимнего сезона, пока не исчезнет риск самопроизвольного схода снежных масс с горных карнизов.