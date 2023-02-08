В Кузбассе определили финалистов регионального этапа творческого конкурса Росгвардии "Солдаты антитеррора"

В Кемерове состоялся I этап смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества войск национальной гвардии Российской Федерации «Солдаты антитеррора 2023». В нем приняли участие сотрудники и военнослужащие региональных подразделений войск правопорядка, а также члены их семей.

Отборочные выступления участников состоялись в клубе кемеровской воинской части Росгвардии. Конкурс проходил в номинациях «Хореография», «Сольное исполнение», «Вокальные дуэтные ансамбли» и др. В результате творческого испытания из тринадцати участников со всей области четверо представителей вневедомственной охраны из Кемерова, Таштагола и Новокузнецка оправятся отстаивать честь региона на окружном этапе конкурса, который пройдет в середине февраля в Новосибирске.

Организаторы регионального этапа отметили, что записи творческих номеров будут отправлены в район проведения специальной военной операции для поддержки защитников Донецка и Луганска.

«Каждый творческий номер был адресован нашим ребятам, которые защищают нас, - рассказала финалистка конкурса сотрудница кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии Наталья Марянова, - чтобы они знали, что мы о них всегда помним, думаем, любим и ждем».

Фото: Росгвардия