Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе определили финалистов регионального этапа творческого конкурса Росгвардии "Солдаты антитеррора"

 В Кемерове состоялся I этап смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества войск национальной гвардии Российской Федерации «Солдаты антитеррора 2023». В нем приняли участие сотрудники и военнослужащие региональных подразделений войск правопорядка, а также члены их семей.

Отборочные выступления участников состоялись в клубе кемеровской воинской части Росгвардии. Конкурс проходил в номинациях «Хореография», «Сольное исполнение», «Вокальные дуэтные ансамбли» и др. В результате творческого испытания из тринадцати участников со всей области четверо представителей вневедомственной охраны из Кемерова, Таштагола и Новокузнецка оправятся отстаивать честь региона на окружном этапе конкурса, который пройдет в середине февраля в Новосибирске.

 Организаторы регионального этапа отметили, что записи творческих номеров будут отправлены в район проведения специальной военной операции для поддержки защитников Донецка и Луганска.

  «Каждый творческий номер был адресован нашим ребятам, которые защищают нас, - рассказала финалистка конкурса сотрудница кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии Наталья Марянова, - чтобы они знали, что мы о них всегда помним, думаем, любим и ждем».

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
08/02/2023
Общество
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus