В Кузбассе определили лучшего рукопашника среди спецназа росгвардии

В Кемерово на базе отряда специального назначения «Кузбасс» состоялся Чемпионат Управления Росгвардии по Кемеровской области по рукопашному бою. В нем приняли участие бойцы спецназа из СОБР, ОМОН, войсковой части 6607 и вневедомственной охраны. Всего за главный трофей турнира боролись 45 спортсмена в весовой категории от 60 до 100 кг.
Участников Чемпионата приветствовал заместитель начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области полковник Сослан Козаев. Он пожелал спортсменам честной борьбы и победу сильнейшим.
Бойцы применили весь свой арсенал отточенных навыков и приемов. По результатам ожесточенных поединков лучшими рукопашниками стали бойцы из ОМОН г. Новокузнецк. Второе место досталось кемеровским омоновцам. Третье место заняли бойцы из групп задержаний вневедомственной охраны.
Победителей и призеров чемпионата наградили кубками, медалями и грамотами. Лучшим бойцам предстоит защищать честь региона на Чемпионате Сибирского округа Росгвардии по рукопашному бою, который пройдет в ноябре в Кузбассе.
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