Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе определили лучшего рукопашника среди спецназа росгвардии

В Кемерово на базе отряда специального назначения «Кузбасс» состоялся Чемпионат Управления Росгвардии по Кемеровской области по рукопашному бою. В нем приняли участие бойцы спецназа из СОБР, ОМОН, войсковой части 6607 и вневедомственной охраны. Всего за главный трофей турнира боролись 45 спортсмена в весовой категории от 60 до 100 кг.

Участников Чемпионата приветствовал заместитель начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области полковник Сослан Козаев. Он пожелал спортсменам честной борьбы и победу сильнейшим.

Бойцы применили весь свой арсенал отточенных навыков и приемов. По результатам ожесточенных поединков лучшими рукопашниками стали бойцы из ОМОН г. Новокузнецк. Второе место досталось кемеровским омоновцам. Третье место заняли бойцы из групп задержаний вневедомственной охраны.

Победителей и призеров чемпионата наградили кубками, медалями и грамотами. Лучшим бойцам предстоит защищать честь региона на Чемпионате Сибирского округа Росгвардии по рукопашному бою, который пройдет в ноябре в Кузбассе. 

 

   

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
26/09/2019
Спорт
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Жизнь кузбассовцев подвергали опасности на работе
На кузбасском предприятии жизнь работников подвергали опасности. Ростехнадзор выявил нарушения...
Бывший заместитель мэра Кемерова стал депутатом областного парламента
Владимир Вильчиков победил на довыборах в кузбасский парламент и получил депутатский мандат. Как...
СГК в Новокузнецке взыскала с должников более 48 млн руб
Сибирская генерирующая компания (СГК) за восемь месяцев 2019 года взыскала с новокузнецких...
Кемеровчанка специально купила опасное жилье на материнский капитал
Прокурор Заводского района города Кемерово провел проверку использования средств материнского...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus