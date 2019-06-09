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В Кузбассе определили лучшую команду добровольных пожарных

Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, в Яйском районе прошел смотр-конкурс на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной команды» Кемеровской области в 2019 году. За победу боролись 18 команд.

На дистанцию вышли около 100 добровольцев. Они преодолели три этапа соревнований, продемонстрировали свои навыки в надевании боевой одежды и снаряжения на скорость, в развертывании первичных средств пожаротушения и ликвидации очага возгорания с помощью огнетушителя, а также в установке мотопомпы и подачи стволов на тушение.

Лучшей по итогам прохождения всех этапов была признана добровольная пожарная команда ООО «КДВ Яшкино» Яшкинского муниципального района. «Серебро» — у добровольцев Анжеро-Судженской ЛПДС АО «Транснефть-Западная Сибирь», «бронза» — у МКУ «Управление по защите населения и территории Новокузнецкого района». Отдельно отмечена команда Тисульского муниципального района в номинации «За волю к победе».

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
09/06/2019
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Яя
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