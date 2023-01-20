В Кузбассе определят лучшего работодателя по трудоустройству инвалидов

В регионе стартует конкурс «Лучший работодатель по трудоустройству инвалидов». Конкурс проводит Минтруд Кузбасса при поддержке Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, а также заместителя председателя комитета Государственной Думы по молодежной политике Михаила Киселева.

«Подобный конкурс проводится впервые. Основные цели, которые мы преследуем, это укрепление и развитие социального партнерства, повышение эффективности использования трудового потенциала кузбассовцев с инвалидностью, а также стимулирование работодателей к достижению высоких показателей по их трудоустройству», ‑ отмечает министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Конкурс пройдет среди трех категорий участников: некоммерческих организаций, организаций со среднесписочной численностью до 100 человек, а также для организаций со среднесписочной численностью сотрудников свыше 100 человек.

Прием заявок для участия стартует 16 января и продлится до 13 февраля включительно. Работодателям нужно предоставить в адрес комиссии конкурса анкету, информацию в произвольной форме с описанием работы в сфере трудоустройства инвалидов, видеопрезентацию в свободной форме (видеоролик в любом формате, продолжительностью не менее 1 мин. и не более 10 мин.).

Также может быть представлена и другая информация, которая позволит оценить эффективность работы по трудоустройству инвалидов, включая фото-, видеоматериалы.

Рассмотрение предоставленных работодателями на конкурс материалов продлиться до 27 февраля. По результатам первого этапа будет сформирован и размещен на сайте Минтруда итоговый список участников, прошедших во второй этап, а также назначена дата его проведения.

На втором этапе конкурсантам предстоит презентовать свои видеоролики на тему трудоустройства инвалидов.

Победителем будет признан работодатель, предложивший инвалидам наилучшие условия труда, дополнительные социальные гарантии, достойную заработную плату. Также будут оцениваться другие критерии, качественно влияющие на условия труда инвалидов.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Минтруда Кузбасса.