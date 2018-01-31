В Кузбассе опять ожидается похолодание

Синоптики Кузбасса прогнозируют понижение температуры. По данным Кемеровского Гидрометцентра, ночью 01 февраля в отдельных районах области ожидается понижение температуры воздуха до -30, -32 °С.
В связи с возможным осложнением обстановки на дорогах и риском возникновения дорожно-транспортных происшествий в период низких температур, по возможности, откажитесь от дальних поездок на личном автотранспорте.
31/01/2018
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