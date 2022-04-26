В Кузбассе оштрафован директор Мариинского комбината школьного питания

Ранее Мариинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора был выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания учащихся в столовой Мариинской средней общеобразовательной школы № 7.

Об этом корреспонденту информационного агентства «Новости Кузбасса» рассказал представитель суда Алексей Бушуев.

Из материалов поступившего в Мариинский городской суд Кемеровской области дела об административном правонарушении следует, что в начале марта при проведении административного расследования Мариинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора были выявлены некоторые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания учащихся в столовой Средней общеобразовательной школы № 7.

Так, при проведении производственного контроля не поддерживались процедуры в части проверки качества готовых блюд, а журнал бракеража готовой пищевой продукции не соответствовал установленной форме. При этом было установлено, что в конце февраля питание детей осуществлялось не в соответствии с утверждённым меню: в журнале бракеража готовой продукции отсутствовали записи о приготовленных блюдах для учащихся 1-й и 2-й смен, а также о результатах контроля качества каждой партии приготовленных блюд.

Выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, допущенные директором Мариинского комбината школьного питания, образуют состав административного правонарушения, влекущего наложение на должностных лиц штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Учитывая характер административного правонарушения, согласие директора комбината с фактом его совершения, а также первое привлечение к административной ответственности, суд посчитал возможным назначить должностному лицу минимальный размер штрафа – 5 тысяч рублей.

Постановление не было обжаловано и на днях вступило в законную силу.