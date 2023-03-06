В Кузбассе оставлен под стражей мариинский «застройщик», обвиняемый в совершении мошенничества в особо крупном размере

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, 2 марта 2023 года Кемеровским областным судом оставлено без изменения постановление Мариинского городского суда Кемеровской области о продлении до 23 апреля 2023 года меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Мораш, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.

А 3 марта 2023 года Мариинский городской суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о продлении до 7 июня 2023 года меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Мариинского муниципального округа Александра Смолянинова, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Ранее Мариинским городским судом было удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам четвёртого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу о продлении до 23 апреля 2023 года меры пресечения в отношении Николая Мораш, обвиняемого в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

По версии следствия, Николай Мораш ранее приобрёл одноэтажное кирпичное здание, износ которого составлял более 40 процентов. Используя подложные документы о его сносе, получил разрешение на строительство. После этого реконструировал полуразрушенное здание, выдав его под вновь возведённый многоквартирный жилой дом. Незаконно получив разрешение на ввод дома в эксплуатацию и, введя в заблуждение покупателей относительно качества приобретаемого жилья, продал квартиры в непригодном для жилья доме. По мнению следствия, своими действиями Николай Мораш обратил в свою пользу принадлежащие муниципалитету и двум местным жителям денежные средства на сумму более 12 миллионов рублей.

Постановление суда о продлении меры пресечения адвокатом обвиняемого было обжаловано в вышестоящую судебную инстанцию, но на днях, 2 марта 2023 года, Кемеровский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения.

А муниципальные контракты на приобретение жилья льготным категориям граждан во «вновь возведённом», непригодном для проживания доме по ценам, превышающим среднюю рыночную стоимость аналогичных помещений на рынке жилья, по мнению следствия, заключал бывший председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Мариинского муниципального округа Александр Смолянинов. По мнению органов предварительного расследования, заключение муниципальных контрактов по завышенной стоимости повлекло причинение существенного вреда правам и интересам Администрации Мариинского муниципального округа на сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей. В рамках уголовного дела, возбуждённого по факту превышения должностных полномочий, в отношении Александра Смолянинова ранее была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, срок которого истекал 7 марта 2023 года.

3 марта 2023 года в Мариинский городской суд Кемеровской области органами предварительного расследования было подано ходатайство о продлении домашнего ареста в отношении Александра Смолянинова на три месяца.

Несмотря на возражения обвиняемого и его адвоката относительно продления меры пресечения, суд удовлетворил ходатайство следователя, продлив Александру Смолянинову срок содержания под домашним арестом до 7 июня 2023 года.

Это постановление на сегодняшний день в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Напомним, что в соответствии с частью 1 статьи 49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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