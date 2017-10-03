В Кузбассе осужден черный лесоруб

В сентябре 2016 года в районе д. Кокуй Топкинского района были вырублены 8 берез, тем самым причинив ущерб в сумме 9 тысяч рублей.

Органом дознания по результатам проверки сообщения неоднократно незаконно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые прокуратурой г. Топки в ходе осуществления надзора были отменены. Кроме того, прокурором начальнику органа дознания были даны указания о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

В феврале по результатам дополнительной проверки уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 260 УК РФ, приняты меры к розыску преступника. Вскоре подозреваемый – 47-летний мужчина, был установлен. Уголовное дело было направлено прокурором в суд.

Мировой судья судебного участка Топкинского района признал мужчину виновным, ему назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства условно, с испытательным сроком 1 год.

Также приговором суда с осужденного в доход государства взыскана сумма причиненного материального ущерба - 9 278 рублей.