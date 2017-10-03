Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе осужден черный лесоруб

В сентябре 2016 года в районе д. Кокуй Топкинского района были вырублены 8 берез, тем самым причинив ущерб в сумме 9 тысяч рублей.

Органом дознания по результатам проверки сообщения неоднократно незаконно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые прокуратурой г. Топки в ходе осуществления надзора были отменены. Кроме того, прокурором начальнику органа дознания были даны указания о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

В феврале по результатам дополнительной проверки уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 260 УК РФ, приняты меры к розыску преступника. Вскоре подозреваемый – 47-летний мужчина, был установлен. Уголовное дело было направлено прокурором в суд.

Мировой судья судебного участка Топкинского района признал мужчину виновным, ему назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства условно, с испытательным сроком 1 год.

Также приговором суда с осужденного в доход государства взыскана сумма причиненного материального ущерба - 9 278 рублей.

Общество
Топ
Топки
kuzbassnews.ru
03/10/2017
Общество
Топ
Топки
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбасская пенсионерка отдала лжецелительнице 300 тысяч рублей
Пенсионерку из Кузбасса лжецелительница обещала избавить от головной боли за триста тысяч рублей.
В Новокузнецке подорожали яйца, но упали в цене гречка и сахар
Как писала «Газета Кемерова», ранее Минфин обнародовал прогноз роста цен до конца года.
Кузбасские пенсионеры устроят «компьютерный батл»
3–4 октября в Прокопьевске выпускники бесплатных курсов компьютерной грамотности устроят «батл». В...
В Кузбассе частная фирма незаконно экзаменовала мигрантов
В Кемеровской области суд признал незаконной деятельность фирмы, выдававшей сертификаты о владении...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus