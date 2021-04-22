В Кузбассе осуждён особо опасный рецидивист за причинение тяжкого вреда здоровью своей сожительнице, повлёкшего её смерть

Вступил в законную силу приговор в отношении 33-летнего особо опасного рецидивиста из Мариинска, который на почве ревности нанёс множественные удары своей сожительнице палкой с гвоздями, кулаками и ногами, вследствие чего последняя скончалась. Судом осуждённому назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

В ходе рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что в середине сентября 2020 года вечером подсудимый со своей сожительницей и знакомыми распивали спиртное. Позже, когда знакомые ушли, они легли спать. Проснувшись, подсудимый не обнаружил сожительницу, после чего пошёл её искать. В результате поисков он встретил её, находящуюся в сильной степени алкогольного опьянения, идущую со стороны дома мужчины, с которым она ранее сожительствовала. После этого, уже во дворе дома, на почве ревности он схватил с земли деревянную палку с гвоздями и нанёс несколько ударов по различным частям тела сожительницы. Затем подсудимый завёл сожительницу в дом, где продолжил избивать её.

Позже при рассмотрении уголовного дела будет установлено, что палкой потерпевшей во дворе было нанесено не менее пяти ударов по голове и три удара в область правового плеча, а в доме – не менее одного удара ногой в область живота, тринадцать ударов кулаками и ногами в область передней части грудной клетки, четырнадцать ударов в область верхних конечностей и четырнадцать ударов в правую область грудной клетки.

Смерть потерпевшей наступила в результате причинённой сочетанной травмы головы, живота, грудной клетки в виде переломов, ушибов и разрывов внутренних органов, осложнившейся травматическим шоком.

В судебном заседании подсудимый виновным в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью.

В результате рассмотрения дела суд признал его виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённого с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшей.

При назначении наказания суд учёл ряд смягчающих обстоятельств, а также наличие особо опасного рецидива преступлений в качестве отягчающего наказание обстоятельства, так как он совершил особо тяжкое преступление, а ранее дважды был осуждён за тяжкие преступления. При этом преступление он совершил в период условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору, освободившись условно-досрочно в середине марта 2020 года на неотбытый срок наказания 8 месяцев 14 дней.

С учётом вышеперечисленных обстоятельств суд назначил окончательное наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с его отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Посчитав наказание чрезмерно суровым, осуждённый обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, однако судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда посчитала приговор законным и обоснованным, оставив его без изменения.