В Кузбассе осуждённый, содержащийся в одной из исправительных колоний Мариинска, признан виновным в применении насилия к сотруднику места лишения свободы

Осуждённый, пытавшийся совершить самоубийство, при сопротивлении сотрудникам исправительного учреждения, оказывающим ему помощь, укусил одного из них за руку.

В ходе рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области установлено, что в сентябре 2019 года осуждённый, отбывающий наказание в одной из исправительных колоний Мариинска в строгих условиях содержания, был привлечён к оплачиваемому труду, по результатам выполнения которого у него были низкие нормы выработки. В связи с этим у сотрудников исправительного учреждения к нему предъявлялись претензии. После очередной беседы по поводу необходимости повышения процента выработки осуждённый, согласно его пояснениям в судебном заседании, «дошёл до тяжёлого эмоционального состояния, его трясло, он не мог успокоиться». В результате он решил совершить самоубийство. Разобрав бритвенный станок, он зашёл в одно из помещений, порезал себе обе руки и сел на лавку. Через некоторое время прибывшие сотрудники колонии попытались до прихода врача простынёй перебинтовать осуждённому руки, но тот усиленно сопротивлялся этому, наклонившись и сцепив руки впереди себя. В тот момент, когда сотрудники колонии пытались расцепить его руки для оказания первой помощи, он прокусил руку одного из сотрудников. Несмотря на сопротивление осуждённого, сотрудникам исправительного учреждения удалось освободить его руки, что позволило медицинскому работнику оказать медицинскую помощь.

При назначении наказания за совершённое преступление суд учёл как смягчающие обстоятельства в виде полного признания вины и состояния здоровья, так и отягчающее наказание обстоятельство в виде рецидива преступлений.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области признал осуждённого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 321 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев. С учётом частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору окончательно назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором суда, осуждённый обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, однако судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда оставила приговор без изменения, а жалобу – без удовлетворения.