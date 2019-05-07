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В Кузбассе от укусов клещей пострадали 1045 человек

По данным Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, на 6 мая 2019 года, с начала сезона в больницы региона с укусами клещей обратились 1045 человек. В 2018 году за аналогичный период по этому поводу было зарегистрировано 1984 обращения.

За последнюю неделю 2019 года обратились по поводу присасывания клещей 459 человек, в том числе 85 детей.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
07/05/2019
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