В Кузбассе от укусов клещей пострадали 1045 человек

По данным Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, на 6 мая 2019 года, с начала сезона в больницы региона с укусами клещей обратились 1045 человек. В 2018 году за аналогичный период по этому поводу было зарегистрировано 1984 обращения.



За последнюю неделю 2019 года обратились по поводу присасывания клещей 459 человек, в том числе 85 детей.

Фото из открытых источников