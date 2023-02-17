Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе открылась лаборатория геномных исследований

Современная лаборатория геномных исследований создана на базе кафедры молекулярной клеточной биологии Кемеровского государственного медицинского университета.

Новое подразделение вуза повысит качество подготовки в регионе медицинских кадров. А новейшее оборудование позволит врачам и ученым Кузбасса заниматься геномными исследованиями для диагностики и лечения редких заболеваний.

Лаборатория станет научно-исследовательской базой для разработки новых методов диагностики и лечения редких и сложных болезней. Здесь врачи и ученые региона смогут проводить междисциплинарные исследования, заниматься персонализированной медициной. Как отмечают эксперты, технологии лечения не стоят на месте, методы постоянно совершенствуются. И то, что еще несколько лет назад казалось невозможным, сегодня благодаря в том числе внедрению в практику новейших разработок генетической медицины, вполне поддается лечению.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Здоровье
Общество
Топ
kuzbassnews.ru
17/02/2023
Здоровье
Общество
Топ
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus