В Кузбассе открылась лаборатория геномных исследований

Современная лаборатория геномных исследований создана на базе кафедры молекулярной клеточной биологии Кемеровского государственного медицинского университета.

Новое подразделение вуза повысит качество подготовки в регионе медицинских кадров. А новейшее оборудование позволит врачам и ученым Кузбасса заниматься геномными исследованиями для диагностики и лечения редких заболеваний.

Лаборатория станет научно-исследовательской базой для разработки новых методов диагностики и лечения редких и сложных болезней. Здесь врачи и ученые региона смогут проводить междисциплинарные исследования, заниматься персонализированной медициной. Как отмечают эксперты, технологии лечения не стоят на месте, методы постоянно совершенствуются. И то, что еще несколько лет назад казалось невозможным, сегодня благодаря в том числе внедрению в практику новейших разработок генетической медицины, вполне поддается лечению.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса