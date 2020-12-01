В Кузбассе открыли 34-й за 2020 год фельдшерско-акушерский пункт

Модульное здание установили в поселке Центральный Тисульского района вместо аварийной постройки. Теперь 195 местных жителей смогут в комфортных условиях проходить диспансеризацию, делать прививки и сдавать анализы.

ФАП стал последним из 34 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, которые в 2020 году были открыты в Кузбассе по нацпроекту «Здравоохранение».

Новые медпункты кузбасского производства адаптированы к сибирским погодным условиям. В них смонтированы системы электроотопления, водоснабжения, вентиляции. Для маломобильных граждан в каждом медпункте оборудованы пандус с двухсторонним ограждением и поручнями, кнопка вызова персонала, система навигации с использованием шрифта Брайля.

Фельдшерские пункты оснащены оборудованием для оказания доврачебной и экстренной помощи. Здесь есть портативный анализатор для исследований уровня сахара крови и холестерина, анализатор гемоглобина крови, пульсоксиметр, электрокардиограф, дефибриллятор и все необходимое при остром нарушении мозгового кровообращения, коронарном синдроме, желудочно-кишечных кровотечениях. Имеются носилки или спинальный щит с устройством для фиксации головы для транспортировки маломобильных пациентов, кислородный ингалятор, одеяло с подогревом.