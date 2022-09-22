Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе открылись еще три фельдшерско-акушерских пункта

В Тяжинском округе фельдшерско-акушерские пункты установили в поселке Нововосточный для 353 жителей и в деревне Георгиевка, где проживает 232 человека. Старый ФАП в Нововосточном находился в многоквартирном двухэтажном жилом доме 1968 года постройки, что создавало неудобство для пациентов. В селе Георгиевка пациентов принимали в ветхом, холодном здании 1977 года постройки. В торжественном открытии новых фельдшерско-акушерских пунктов принял участие глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.
В Чебулинском округе ФАП заработал для 126 жителей деревни Новоказанка. Новые модульные медпункты построены по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».
В новых ФАПах предусмотрены фельдшерские кабинеты, смотровые, процедурные, места ожидания для пациентов, хозяйственные блоки, аптеки для хранения и продажи медикаментов, санузлы. Они полностью благоустроены, в них установлены централизованная система водоснабжения, отопление, канализация, вентиляция, кондиционеры. Конструктив рассчитан на эксплуатацию в условиях сибирских морозов.
Важно, что ФАПы оснащены необходимым оборудованием для оказания как плановой, так и экстренной помощи. В распоряжении фельдшера есть дефибриллятор, электрокардиограф, пульсоксиметр, портативные анализаторы для исследований уровня сахара крови, холестерина и гемоглобина. Кроме того, для транспортировки малоподвижных пациентов предусмотрены носилки, спинальный щит с устройством для фиксации головы, шины для мобилизации при травмах. Для новорожденных есть кислородный ингалятор и одеяло с подогревом.
В ФАПах созданы все условия для маломобильных пациентов: установлен пандус, кнопка вызова персонала, имеются таблички Брайля. Кроме того, пункты позволяют организовать работу выездных бригад специалистов местных поликлиник.

Здоровье
Верх-Чебула
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/09/2022
Здоровье
Верх-Чебула
Тяжин

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus