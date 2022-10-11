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В Кузбассе открылись сразу две госпитальные школы

Образовательные учреждения созданы в рамках федерального проекта «УчимЗнаем» на базе детского отделения Кузбасского онкодиспансера им. М.С Раппопорта в Кемерове и в Кузбасской детской клинической больнице имени профессора Ю. Е. Малаховского в Новокузнецке. 

Классы госпитальных школ укомплектованы современным мультимедийным оборудованием: интерактивной доской, планшетами и стационарными компьютерами с необходимым программным обеспечением, веб-камерами для дистанционного участия в олимпиадах, конференциях и конкурсах. Оборудование стоимостью более двух миллионов рублей предоставлено Кузбассу в рамках федерального проекта «УчимЗнаем».

Работать с детьми будут специально подготовленные педагоги и психологи: 78 человек уже прошли обучение в Национальном медицинском исследовательском центре имени Дмитрия Рогачева в Москве. 

Уроки будут проводиться каждый день, включая субботу. В воскресенье — дополнительное образование. Длительность занятий для каждого ребенка сформируют индивидуально, с учетом тяжести переносимого заболевания и рекомендации врачей. В среднем время урока составит от 20 до 40 минут.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
11/10/2022
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