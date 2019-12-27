В Кузбассе открыты горячие линии по электронной трудовой книжке

Отделение ПФР по Кемеровской области выделяет более 60 дополнительных телефонных номеров для взаимодействия с гражданами и работодателями по вопросам перехода на новый порядок передачи сведений о трудовой деятельности.

Так, по телефону горячей линии Отделения (3842) 58-71-58 граждан проинформируют по вопросам ведения сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а страхователям можно проконсультироваться по приему отчетности по формам СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД.

Специалисты территориальных органов ПФР также будут отвечать на вопросы по электронной трудовой книжке в рабочее время по телефонам своих горячих линий для страхователей и граждан, найти которые можно на сайте ПФР в разделе «Контакты региона».