В Кузбассе открыты пять ледовых переправ

На сегодняшний день специалисты государственной инспекции по маломерным судам МЧС России освидетельствовали и официально допустили к эксплуатации 5 ледовых переправ, четыре из которых – пешеходные и одна автомобильная.

Сейчас для передвижения по льду функционирует автомобильная переправа в городе Мыски через реку Томь, она соединяет посёлки Бородино и Усть-Мрасс. Пешеходные переправы действуют: в городе Мариинск на реке Кия, на пруду Комсомольском в Яшкинском районе, две переправы на реке Томь - одна соединяет Яшкинский и Юргинский районы (н.п. Верхняя и Нижняя Тайменка), вторая – соединяет деревню Поломошное Яшкинского района и город Юрга.

Всего на территории области этой зимой запланировано к открытию более 40 переправ. За состоянием ледовых дорог ежедневно следят их владельцы (чистят от снега, замеряют толщину льда).

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области