В Кузбассе открыты три ледовые переправы

Три пешеходные переправы были открыты в Кемеровской области в минувшие выходные.
Две переправы появились через реку Томь в поселке Амзас и одна в Междуреченске, через реку Уса.
Проезд автомобильного транспорта через эти переправы запрещен.
11/12/2017
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