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В Кузбассе открыты три ледовые переправы

Три пешеходные переправы были открыты в Кемеровской области в минувшие выходные.

Две переправы появились через реку Томь в поселке Амзас и одна в Междуреченске, через реку Уса.

Проезд автомобильного транспорта через эти переправы запрещен.

Общество
Междуреченск
kuzbassnews.ru
11/12/2017
Общество
Междуреченск
Новости Кузбасса

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