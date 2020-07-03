В Кузбассе открываются пляжи и места отдыха у воды

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Пляжи и места массового отдыха возобновляют работу на всей территории Кузбасса. Об этом говорится в распоряжении губернатора региона Сергея Цивилева о частичной отмене введенных ранее ограничительных мер. Новая норма вступает в действие с момента опубликования распоряжения.
Согласно распоряжению, организации и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие пляжи и места массового отдыха у воды, должны обеспечить соблюдение противоэпидемических требований. Необходимо дважды в сутки обеззараживать пляжное оборудование, включая скамейки, теневые навесы, кабинки для переодевания. Дистанция между шезлонгами должна быть не менее 1,5 метров.
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