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В Кузбассе открываются ТРЦ и базы отдыха

Губернатор Циаилёв обратился с сообщением к жителям региона.

В Кемеровской области сохраняется самый низкий в Сибири уровень заболеваемости на 100 тысяч человек.

С 1 июня открываются ТРЦ в большинстве городов и районов Кузбасса, кроме тех, где отмечается высокий уровень заболеваемости (Анжеро-Судженск, Белово, Беловский муниципальный район, Калтан, Междуреченск, Новокузнецк, Осинники). Во всех ТРЦ остаются закрытыми предприятия общепита, детские игровые зоны, кинотеатры и спортивные объекты — они откроются позже.
Все, кто будет находиться внутри ТРЦ — и посетители, и сотрудники — должны носить маски. Во всех торговых залах должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками.

Максимальное количество покупателей в торговых залах — не больше 1 человека на 4 квадратных метра. В остальных помещениях расстояние между людьми должно быть не менее 1,5 метров.

С 1 июня разрешаются занятия на спортивных объектах для воспитанников спортивных школ и школ олимпийского резерва при максимальной загрузке 25%, за исключением плавательных бассейнов и фитнес-залов.

Возобновляют работу базы отдыха и другие объекты размещения туристов. Рестораны при туристических объектах пока остаются закрытыми. Питание будет осуществляться в номерах или на свежем воздухе.

В полном объеме возобновляется плановая медицинская помощь, направленная на раннюю диагностику онкологических заболеваний и болезней системы кровообращения.
Закуплено большое количество тестов на COVID-19, объемы тестирования будут наращиваться.

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kuzbassnews.ru
29/05/2020
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