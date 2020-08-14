В Кузбассе отменен запрет на выезд за пределы региона без уважительных причин

Прожиточный минимум в Чувашии увеличивается на 478 рублей Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения во II квартале по сравнению с I...

Почему убрали трамвайные пути на Металлургов в Новокузнецке Впечатлениями от поездки Сергей Цивилёв поделился в своём блоге в социальной сети. Но некоторые...

Кемеровский медик рассказала, чем опасен COVID-19 Главный врач Кемеровской инфекционной больницы Светлана Кудашева рассказала, почему коронавирус...