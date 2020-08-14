В Кузбассе отменен запрет на выезд за пределы региона без уважительных причин

Запрет на выезд без уважительной причины действовал в регионе с 14 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Дли жителей въезжающих в Кузбасс из других регионов, кроме пассажиров авиарейсов из Анапы, Казани Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя и Сочи, сохраняется 14-дневная изоляция.
Режим повышенной готовности продолжается до 31 августа.
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