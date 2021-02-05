В Кузбассе отменили чать коронавирусных ограничений, но масочный режим сохранен

В электронном бюллетене правительства Кузбасса опубликован документ. Согласно которому в регионе частично отменяются ограничения введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Согласно ему, с 4 февраля, в Кузбассе разрешается работа кинотеатров, театров, концертных залов, цирков со 100% наполняемостью залов, а также бассейнов, бань и саун, проведение спортивных мероприятий. В ТРЦ вновь могут работать кафе, буфеты и рестораны, при этом число посетителей определяется количеством посадочных мест.

Также теперь отменена рекомендация о дистанционной работе для 30% персонала в организациях.

Однако для кузбассовцев в возрасте 65+ сохраняются рекомендации о самоизоляции.

Также в регионе сохраняются масочный режим и социальная дистанция.