В Кузбассе отменили чать коронавирусных ограничений, но масочный режим сохранен

В электронном бюллетене правительства Кузбасса опубликован документ. Согласно которому в регионе частично отменяются ограничения введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Согласно ему, с 4 февраля, в Кузбассе разрешается работа кинотеатров, театров, концертных залов, цирков со 100% наполняемостью залов, а также бассейнов, бань и саун, проведение спортивных мероприятий. В ТРЦ вновь могут работать кафе, буфеты и рестораны, при этом число посетителей определяется количеством посадочных мест.
Также теперь отменена рекомендация о дистанционной работе для 30% персонала в организациях.
Однако для кузбассовцев в возрасте 65+ сохраняются рекомендации о самоизоляции.
Также в регионе сохраняются масочный режим и социальная дистанция.
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