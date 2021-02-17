В Кузбассе отменили несколько противоэпидемических ограничений

Соответствующее решение приняли на оперативном штабе по охране здоровья населения. Причиной стало значительное снижение количества заболевших новой коронавирусной инфекцией и числа больных, нуждающихся в кислородной поддержке и аппаратах ИВЛ.
«Отменять ограничительные меры нам позволяет эпидемиологическая ситуация. На протяжении длительного периода в регионе отмечается стабильное снижение заболеваемости COVID-19, в сутки фиксируется менее 80 случаев», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Согласно принятому решению, на мероприятия в детских садах вновь разрешено приглашать родителей и других родственников. Главное условие — количество присутствующих взрослых не должно превышать общее количество детей. Дети из Кузбасса снова могут ездить в федеральные центры «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена».
Также из списка обязательных средств индивидуальной защиты исключены перчатки. Теперь их необходимо надевать только тем работникам, у кого они входят в спецодежду.
Однако остальные ограничения продолжают действовать. Так, до 3-го марта продлен режим домашней изоляции для группы риска — людей старше 65 лет.
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