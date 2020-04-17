В Кузбассе отменён оправдательный приговор, постановленный на основании вердикта присяжных заседателей

Одной из причин отмены оправдательного приговора послужило сокрытие некоторыми присяжными заседателями таких важных сведений о себе, как неоднократные привлечения к административной ответственности, а также сведения о судимости близкого родственника одного из присяжных заседателей.

16 января 2020 года Мариинским городским судом Кемеровской области на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей был постановлен оправдательный приговор в отношении Юрия Колосова и Натальи Кожуховой, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое группой лиц, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего (в совершении преступления, предусмотренного частью четвёртой статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации).

При рассмотрении уголовного дела государственным обвинителем было поддержано обвинение, предъявленное органами предварительного расследования, в том, что в ноябре 2017 года около 23 часов Кожухова Н.П. и Колосов Ю.В., находясь в доме потерпевшего, на почве личных неприязненных отношений избили его, нанеся совместно множественные удары руками и ногами, а также деревянной битой по голове потерпевшего. В результате потерпевшему была причинена закрытая черепно-мозговая травма, которая явилась непосредственной причиной его смерти.

В судебном заседании подсудимые виновными себя не признавали, утверждая, что от их действий не могла наступить смерть потерпевшего.

По результатам рассмотрения уголовного дела вердиктом коллегии присяжных заседателей от 16 января 2020 года было признано доказанным событие преступления, но не доказана причастность подсудимых к описанному выше деянию в отношении потерпевшего. Тем самым коллегией присяжных заседателей в отношении Колосова Ю.В. и Кожуховой Н.П. был вынесен оправдательный вердикт, на основании которого приговором Мариинского городского суда Кемеровской области они были оправданы по предъявленному обвинению.

Позже заместителем прокурора г.Мариинска было принесено представление, в котором указывалось на необходимость отмены оправдательного приговора в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, с чем и согласилась судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда.

«Так, при формировании коллегии присяжных заседателей кандидатам в присяжные заседатели задавались вопросы, направленные на установление обстоятельств, препятствующих им участвовать в рассмотрении дела, в том числе о наличии у них и их близких родственников судимостей и привлечение к административной ответственности. Также им разъяснялась обязанность дать искренние ответы на вопросы для того, чтобы убедиться в их объективности, незаинтересованности и беспристрастности при рассмотрении данного дела», – говорится в апелляционном определении судебной коллегии по уголовным делам Кемеровского областного суда.

Однако трое из кандидатов, впоследствии вошедшие в основной состав коллегии присяжных заседателей и принимавшие участие в вынесении вердикта, данные разъяснения не выполнили и скрыли о себе важные сведения.

В частности, один из присяжных заседателей скрыл сведения о судимости своего близкого родственника, а ещё двое присяжных заседателей скрыли сведения об их неоднократных привлечениях к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения.

«Поскольку все перечисленные выше кандидаты в присяжные заседатели скрыли важные о себе сведения, то сторона обвинения была лишена возможности в полной мере воспользоваться своим правом на их отвод, и, как следствие, на формирование беспристрастной и объективной коллегии присяжных заседателей, на что обоснованно указано в апелляционном представлении», – резюмировали судьи Кемеровского областного суда.

Были установлены и другие процессуальные нарушения, допущенные при рассмотрении дела судом первой инстанции, которые, по мнению вышестоящей судебной инстанции, в своей совокупности повлияли в конечном итоге на содержание ответов присяжных заседателей на поставленные перед ними вопросы.

В результате апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Кемеровского областного суда от 19 марта 2020 года оправдательный приговор отменён, а уголовное дело передано в Мариинский городской суд Кемеровской области на новое судебное разбирательство иным составом суда.