В Кузбассе отметят День семьи, любви и верности

В Кемеровском Доме актера 8 июля в 17:00 артисты и работники театров с членами своих семей соберутся, чтобы провести время в теплой атмосфере. Праздник пройдет в необычном формате. Артисты сыграют реалити-спектакль «Театральная мафия», обменяются бумажными ромашками с теплыми и искренними пожеланиями на каждом лепестке.

В Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества 8 июля в 16:00 пройдет семейная просветительская программа «Ромашковая Русь», посвященная Дню семьи, любви и верности. Участниками программы станут замещающие и многодетные семьи, семьи с особыми детьми, молодые семьи. Специалисты проведут для родителей консультации и познакомят их с высокоэффективными методиками развития умственных способностей и творческого потенциала детей – скорочтением и ментальной математикой. Родители смогут принять участие в психотренинге по сказкотерапии.

Совместно с городским экологическим движением «ЭКОКЕМЕРОВО» будет организована дармарка – ярмарка бесплатных вещей, на которую желающие смогут принести хорошие, но уже прочитанные книги, одежду, из которой выросли дети, игрушки, а взамен забрать другие. Также в программе: мастер-классы «Дерево жизни» и «Талисман для семейного очага», игровая программа «Сундучок с играми», литературный театр теней и интерактивное беби-чтение, «битва умов», книжная выставка-инсталляция «Счастье мое – семья», работа тематических фотозон.

8 июля в Междуреченске и в Тяжине пройдут профориентационные консультации, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности. В центре занятости населения города Междуреченска состоится групповая профориентационная консультация «Роль семьи в профессиональном самоопределении» (в 9:00, ул. Чехова, 2). В центре занятости населения Тяжинского района пройдет групповая консультация «Моя семья!» для безработных граждан, воспитывающих детей. В ходе мероприятия граждан ознакомят с востребованными на рынке труда профессиями, расскажут о государственных услугах службы занятости, проконсультируют по вопросам в сфере труда и занятости населения (в 10:00, ул. Столярная, 3).

Фото: пресс-служба АКО