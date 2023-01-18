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В Кузбассе отметят национальный телеутский праздник «Пельменек»

18 января в муниципалитетах, где проживает малочисленный коренной народ Кузбасса телеуты, пройдут традиционные гуляния праздника «Пельменек».

В этот день в телеутских семьях принято готовить традиционное угощение — пельмени в форме полумесяца. При этом женщины обязательно надевают национальные платья, поют обрядовые песни. Тесто для этих пельменей делают из ржаной муки, а для начинки используют только конину.

Принято в некоторые пельмени класть монетки разного номинала, тот, кому достанется «счастливый» пельмень, весь год будет при деньгах. Едят телеутские пельмени ложками и сразу целиком (внутри каждого находится вкусный мясной бульон). Также в этот день любого, кто приходит в гости, угощают пельменями.

Так, в Беловском городском округе праздничные мероприятия пройдут в микрорайоне Телеут и селе Заречное. Главный атрибут телеутского праздника вылепят на этнической площадке «Чар-Туу». Гостей праздника ждут национальные игры и конкурсы. Также им расскажут об истории праздника, предложат принять участие в национальных играх «Платочек», «Лавочка» и в национальной телеутской пляске «Алты кыжи».

Каждый из гостей сможет повязать разноцветную ленту на березу, которая является священным деревом у телеутов, принять участие в традиционном обряде «Освящение огня». В многофункциональном этнокультурном центре «Заречное» состоится конкурс хозяюшек на самую интересную начинку пельменей. В Бековском сельском Доме культуры для ребят из подготовительной группы детского сада «Планета детства» проведут увлекательные игры и викторину.

В деревне Шанда Гурьевского округа в сельском Доме культуры состоится мастер-класс по лепке телеутских пельменей. Завершится праздник угощением.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
18/01/2023
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