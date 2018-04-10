В Кузбассе отремонтируют 50 км трассы Р-255 «Сибирь»

В 2018 году в Кемеровской области ФКУ «Сибуправтодор» отремонтирует 50 км федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» и два искусственных сооружения.

Объём капитального ремонта составит 30 км. В Топкинском и Чебулинском районах усилят конструкции дорожной одежды, расширят земляное полотно, проведут устройство систем дренажа и водоотвода, укрепят обочины и заменят элементы инженерной инфраструктуры. На участках км 298 – км 309 и км 329 – км 337 в Кемеровском районе проведут плановый ремонт.

Кроме того, на федеральной трассе «Сибирь» в границах Кузбасса будет выполнен ремонт путепровода через железную дорогу на км 537+096 (Тяжинский район) длиной 83,52 п.м., а также капитальный ремонт моста через реку Каменку на км 192+215 (Топкинский район) длиной – 32,5 п.м., где работы стартуют уже 23 апреля.

В период производства работ на участках ремонта движение транспорта будет осуществляться в реверсивном режиме.