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В Кузбассе ожидается град и сильный ветер

По данным кемеровского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, 30 апреля 2019 года в Кузбассе местами ожидаются дожди, грозы, град, усиление юго-западного ветра до 21 м/с, температура +19,+24°С.

Водителям и пешеходам рекомендовано соблюдать максимальную бдительность и осторожность.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
29/04/2019
Общество
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