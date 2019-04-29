В Кузбассе ожидается град и сильный ветер

По данным кемеровского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, 30 апреля 2019 года в Кузбассе местами ожидаются дожди, грозы, град, усиление юго-западного ветра до 21 м/с, температура +19,+24°С.
Водителям и пешеходам рекомендовано соблюдать максимальную бдительность и осторожность.
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