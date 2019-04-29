В Кузбассе ожидается град и сильный ветер

В Кузбассе пропавшего мужчину не могут найти почти месяц В Новокузнецке пропал без вести 70-летний Геннадий Фёдорович Анохин. Местонахождение мужчины...

Кузбассовец попытался сжечь заживо ненавистного мотоциклиста В Топкинском районе конфликт между жителями поселка привел к пылкому выяснению отношений. 65-летний...

В Кемерове эвакуировали торговый центр «Я» Утром 29 апреля на Кузнецком проспекте эвакуировали торговый центр "Я". Фотографии с...