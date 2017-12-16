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В Кузбассе ожидается похолодание до -32С

В ночь с 16 на 17 декабря по югу Кемеровской области ожидается понижение температуры воздуха до  -27, -32°С, в отдельных районах гололедица.

Главное управление МЧС России по Кемеровской области и Госавтоинспекция Кузбасса рекомендуют автомобилистам ограничить использование личных автомобилей при поездках на дальние расстояния.

Если же без поездки не обойтись, что следует заранее убедиться в исправтости машины, запастись теплыми вещами, горячим питьем и убедиться, что батарея мобильного детефона полностью заряжена.

В дороге следует соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Пешеходам необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток - использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.

Общество
kuzbassnews.ru
16/12/2017
Общество
Новости Кузбасса

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