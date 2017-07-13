В Кузбассе ожидаются дожди, грозы, град и ветер

По данным Кемеровского гидрометцентра завтра, 14 июля, в большинстве районов Кемеровской области ожидаются дожди, местами сильные, грозы, возможен град.
Температура воздуха ночью +9,+14°С, днем +18,+23°С,по югу до +27°С.
Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывами до 15 метров в секунду.
Утром местами туман.
13/07/2017
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