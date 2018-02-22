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В Кузбассе ожидаются гололед и снегопады

В ночь с 22 на 23 февраля 2018 года в связи с прохождением холодного фронта на большей части территории Кемеровской области ожидаются снегопады, усиление юго-западного ветра местами до 14-19 м/с, метели. На дорогах возможно образование снежных наносов, возникновение гололедных явлений. Ожидается ухудшение видимости на дорогах.

Госавтоинспекция Кемеровской области просит участников движения быть более внимательными и осторожными. Водителям перед выездом стоит проверить исправность внешних световых приборов. С учетом погодных и дорожных условий во время движения необходимо выбирать скорость движения и дистанцию до впереди идущих транспортных средств.

При подъезде к перекресткам, пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта необходимо заранее снизить скорость. В таких местах высока вероятность образования льда на асфальте.

Общество
kuzbassnews.ru
22/02/2018
Общество
Новости Кузбасса

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