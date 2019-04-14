В Кузбассе ожидаются минусовые температуры

Жизнь в гетто: новокузнечане рассказали о жизни в Берёзовой роще В Новокузнецке новый микрорайон Берёзовая роща уже некоторые жители окрестили словом «гетто». Люди...

Тепло, но ветрено будет в четверг в Хабаровске Сегодня, 11 апреля, в Хабаровске ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает «Открытый...

В Новокузнецке ограничивается движение большегрузов Ограничение водится в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий в связи...