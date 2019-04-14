В Кузбассе ожидаются минусовые температуры

По данным пресс-службы Кемеровского гидрометцентра, сегодня 14 апреля в Кузбасс пришел холодный атмосферный фронт.
15 апреля свое влияние на погоду начнет оказывать очередной циклон, в результате чего температура понизится: днем в регионе температура воздуха ожидается в пределах +4,+9, ночью -1,-6 градусов, ветер западный порывистый, осадки.
Фото из открытых источников
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