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В Кузбассе ожидаются минусовые температуры

По данным пресс-службы Кемеровского гидрометцентра, сегодня 14 апреля в Кузбасс пришел холодный атмосферный фронт.

15 апреля свое влияние на погоду начнет оказывать очередной циклон, в результате чего температура понизится: днем в регионе температура воздуха ожидается в пределах +4,+9, ночью -1,-6 градусов,  ветер западный порывистый, осадки.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
14/04/2019
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Новости Кузбасса

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