В Кузбассе ожидаются мороз и гололед

По данным Кемеровского Гидрометцентра, 26 ноября на территории области прогнозируется понижение температуры воздуха до -14, -19°С. Сила ветра при порывах может достигать 20 м/с, местами метель, поземок. На дорогах гололедица.
В метель, при ухудшении видимости, водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.
Пешеходам, в условиях ухудшения видимости, необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток – использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.
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