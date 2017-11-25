В Кузбассе ожидаются мороз и гололед

По данным Кемеровского Гидрометцентра, 26 ноября на территории области прогнозируется понижение температуры воздуха до -14, -19°С. Сила ветра при порывах может достигать 20 м/с, местами метель, поземок. На дорогах гололедица.

В метель, при ухудшении видимости, водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.

Пешеходам, в условиях ухудшения видимости, необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток – использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.