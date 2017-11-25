Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе ожидаются мороз и гололед

По данным Кемеровского Гидрометцентра, 26 ноября на территории области прогнозируется понижение температуры воздуха до -14, -19°С. Сила ветра при порывах может достигать 20 м/с, местами метель, поземок. На дорогах гололедица.

В метель, при ухудшении видимости, водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.

Пешеходам, в условиях ухудшения видимости, необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток – использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.

Общество
Топ
kuzbassnews.ru
25/11/2017
Общество
Топ
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кемеровчанка споет самую длинную песню для книги рекордов Гиннеса
Дарья Жуланова училась вокалу в Центре творчества Заводского района.
Кемеровчан попросили выбрать улицы для ремонта в 2018 году
По итогам голосования сформируют перечень, на который будут ориентироваться при ремонте дорог в ...
Энергетики и коммунальщики готовятся к шторму и резкому похолоданию
Как ожидается, похолодание минус 15 — минус 20, местами до минус 25, продлится в течение трёх дней.
14 тысяч кубометров снега вывезено с улиц Вологды с начала сезона
За прошлую ночь вывезено на полигон 2200 кубометров снега.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus