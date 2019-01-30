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В Кузбассе ожидаются морозы до -40

Подрядные организации ФКУ «Сибуправтодор» переведены на усиленный режим работы в связи с прогнозом Западно-Сибирского УГМС: с 31 января по 4 февраля по Новосибирской, Омской, Кемеровской и Томской областям ожидается похолодание до -35˚С, местами до -40˚С и ниже.  

В дни сильных морозов дежурные бригады на патрульных машинах, оснащенных средствами обогрева, будут каждые три часа объезжать федеральные трассы, чтобы вовремя оказать помощь водителям в случаях вынужденных остановок. 

Автовладельцам, выезжающим в дальние поездки необходимо провести тщательный контроль технического состояния автомобиля и средств связи перед выездом на междугородний маршрут. Проверить запас горючего и его соответствие температурному режиму, а также наличие теплых вещей и горячего чая. По возможности лучше перенести длительные поездки до окончания сильных морозов.

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kuzbassnews.ru
30/01/2019
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