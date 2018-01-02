В Кузбассе ожидаются сильные морозы

По данным Кемеровского Гидрометцентра, в ночь на 3 января по югу области и при прояснениях по северу ожидается понижение температуры воздуха до -30,-38°С.
Главное управление МЧС России по Кемеровской области и Госавтоинспекция Кузбасса рекомендуют по возможности ограничить использование личного автотранспорта при передвижении на дальние расстояния.
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