В Кузбассе ожидаются сильные морозы

По данным Кемеровского Гидрометцентра, в ночь на 3 января по югу области и при прояснениях по северу ожидается понижение температуры воздуха до -30,-38°С.

Главное управление МЧС России по Кемеровской области и Госавтоинспекция Кузбасса рекомендуют по возможности ограничить использование личного автотранспорта при передвижении на дальние расстояния.